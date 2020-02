Venemaa jääb ilma järjekordsest olümpiakullast

Rahvusvaheline laskesuusaliit (IBU) on tühistanud kõik Ustjugovi tulemused hooajal 2013/2014. Kuna sellesse perioodi jääb ka Sotši taliolümpia, peab Venemaa koondis loovutama teatesõidu olümpiakulla. See tähendab, et autasust jäävad ilma ka Aleksei Volkov, Dmitri Malõško ja Anton Šipulin.