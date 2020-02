Väike samm riigile, suur samm talispordile

Ometi on sealgi viimased kuu aega valitsenud peamiselt plusskraadid ja sadanud vihma. Ka järgmiseks kaheks nädalaks sealne ilmaprognoos erilisi miinuskraade ei luba. Sama probleem on õhus väga paljudes Euroopa talispordikeskustes. Kuidas aga ilmast sõltuvaid kahjusid minimeerida?

Lumekriisi aitavad tipptalispordikeskustes lahendada kunstlume tootmise konteinerid, millega on võimalik töötada justnimelt plusskraadide juures ja mis paljudel riikidel juba olemas on. Et ürituste ärajäämist tulevikus vältida, peaks ka Eesti kiiremas korras kindla sammu astuma.

Eelnevalt mainitud kolme talispordiürituse korraldamiseks eraldas Kultuuriministeerium sadutuhandeid eurosid, millest suur osa läheb võistluste-eelseteks korraldustöödeks ning mis sündmuse toimumiseta siiski juba investeeritud on. Sel aastal läbis Tehvandi staadion spetsiaalselt rahvusvaheliste võistluste tarbeks uuenduskuuri, mis samuti investeeringut nõudis. Euroopa tippkeskustega võrreldav Tehvandi on aga pea terve talve seisnud tühjalt ja jääb nüüd ootab järgmisi võimalusi.

Populaarsete talispordiürituste ärajäämine on samuti suur löök kohalikule majandusele ja ettevõtetele, kellel jääb tuhandete külastajatelt tulev tulu saamata. Lisaks rahalisele kahjule lööb rahvusvaheliste võistluste tühistamine kõikuma ka Eesti maine talispordiürituste korraldajana, sest rahvusvahelised spordialaliidud ei saa olla kindlad meie võimekuses. Õige ka, milleks riskida, kui saab valida kindlama alternatiivi?

Loodusele vastu ei saa, aga on võimalusi kogemustest õppida ja tagada vajalikud vahendid. Ei tahaks, et talviste rahvusvaheliste suursündmuste toimumise üheks peamiseks takistavaks teguriks on ja jääb lumetootmise konteineri puudumine. Mainitud sobilike konteinerite hinnad jäävad vahemikku poolest miljonist kuni miljoni euroni.

Kultuuriministeeriumi spordi asekantsler Tarvi Pürn rääkis intervjuus AK-le, et kõige varem saaks sellise raha eraldamiseks teha tänavu kevadel. Arvestades Tehvandisse tehtud investeeringute mahtu on Pürn selgelt seda meelt, et lumetootmissüsteemi tuleb konteineri näol täiustada. Olen sellega igati nõus, eriti veel, kuna konteinerit saaks vajadusel rakendada üle-eestiliselt erinevate sündmuste toimumise tagamiseks.