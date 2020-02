Johannes Thingnes Bø dopingupatuse võidust: see on pisut kummaline

«Loginov ei vääri pjedestaalil seismist,» lausus Bø, kes sai sprindidistantsil Loginovi ning Prantsusmaa laskesuusatajate Quentin Fillon Maillet’ ja Martin Fourcade’i järel neljanda koha. «Arvestades tema tausta, mida kõik teame, ja tänavusel hooajal nähtud kehva sõidukiirust, on see pisut kummaline,» lisas Tarjei noorem vend Johannes Thingnes, kes sai viienda koha.

Loginov ei andnud Venemaa ja Norra meediale kommentaare, kuid seisis võistlusjärgsel pressikonverentsil silmitsi ajakirjanike küsimustega. «Ma arvan, et mind on tänavusel hooajal testitud 12-16 korda,» rääkis Loginov. Ta lisas: «Kolisime naisega suuremasse korterisse ja kõik, kes tahavad külla tulla ja minu rutiiniga tutvuda, on oodatud. See, mida ma teen, pole illegaalne.»