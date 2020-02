Magusa lisaajavõidu saanud Tartu peatreener: viis meest kukkusid vigadega välja – nii pole ammu olnud

Jurmalas mõnesajapealise publiku ees peetud kohtumine kulges algusest lõpuni väga põnevalt. Punkt-punktis mängitud avaveerandi võitis kodumeeskond 18:17. Teisel veerandil said ilma oma põhitsentri ja ainsa leegionäri Adomas Drungilaseta mänginud tartlased Tanel Soku ja Robert Valge korvidest mängu juhtima ja võitsid poolaja 41:40.

Kolmanda veerandi keskel sai Tartu Ülikool korraks ka viie punktiga juhtima, aga Jurmala viigistas kiiresti seisu 49:49 peal. Neljanda veerandi eel hoidis Tartu meeskond 59:57 edu. Kui neljandal veerandil jäi mängida neli minutit, tõi tartlased punktilisest kaotusseisust välja Timo Eichfuss tabades kaugviske. Denis Krestinini viis järjestikkust punkti viisid kodumeeskonna taas kolmega ette. Tartu jaoks ohtlikum oli aga see, et põhirotatsiooni mehi oli juba pingile langenud kolm – Robin Kivi, Kregor Hermet ja Timo Eichfuss. Normaalaja viimasel minutil sai otsustavaks Kent-Kaarel Vene veaga koos visatud korv ja tabav vabavise, mis lõpetas normaalaja seisul 76:76.

Lisaaja alguses said tartlased paremini minema tänu Hendrik Eelmäe ja Valge kaugvisetele. Lisaks teenis Sokk kaugviskel kolm vabaviset, mis kogenud mängujuht kõik realiseeris. Seitsmepunktilises eduseisus tegid tartlased aga lubamatult palju vigu, mis Jurmala mängijad vabaviskejoonele viisid. Krestinin tabas viis sekundit enne mängu lõppu kahest vabaviskest ühe ja sellega oli Jurmala jõudnud punkti kaugusele. Kuigi viimastel sekunditel oli Heivo Parrolil veel võimalus vabavisetest eduseisu suurendada, siis jäigi mängu lõppskooriks Tartu Ülikooli napp 88:87 võit, mille tegi veel väärtuslikumaks see, et mängu lõpuks oli viie veaga välja langenud viis mängijat.

Juba mitmendat mängu järjest oli heas hoos Tartu liider Valge, kes kogus üleplatsimehena 30 punkti ja noppis kuus lauapalli. Sokk lisas 18 punkti ja andis kolm korvisöötu, Hermet lisas 14 punkti.

Jurmala parim oli Denis Krestinin 18 punkti ja viie lauapalliga. Edgars Jeromanovs viskas 14 punkti ja hankis viis lauapalli. Ugis Pinete lisas 13 ja Ervins Jonats 10 punkti.

Tartu Ülikooli meeskonna peatreeneri Priit Vene sõnul sai otsustavaks tempo kontrollimine. «Suutsime täna tempot kontrollida ja nad ei pakkunud täna üllatusi. Tänu meie kontrollile ei saanud nad oma rütmi kätte ja suutsime lõpuks ära kannatada. Nii pole ammu olnud, et viis meest vigadega välja kukuvad. Tabeliseisu osas oli see kindlasti oluline võit, aga võtame mängu korraga ja vaatame kui kõrgele me põhiturniiri lõpuks tõuseme,» sõnas Vene.

Tartu Ülikoolil on nüüd Eesti-Läti liigas kirjas üheksa võitu ja 13 kaotust, mis annab tabelis üheksanda koha. Jurmala on 11 võidu ja 11 kaotusega seitsmendal real.