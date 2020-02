Manchester City eurosarjas osalemise keeld šokeeris Jürgen Kloppi

«See oli šokk. Täielik vau-moment,» lausus Klopp. «Ainus asi, mida saan kommenteerida, on jalgpall. See, mida nad jalgpalliväljakul on teinud, on erakordne. Ülejäänud asju ma ei tea. Tunnen neile kaasa, Pepile [Manchester City peatreener Pep Guardiola] ja mängijatele. Nad saavad otsuse edasi kaevata, eks ole näha, mis siis juhtub. Ilmselgelt on see tõsine asi,» lisas sakslasest juhendaja.