Treeneri lubadus emale: astu minuga vahekorda ja viin su tütre tasuta tippu

Skandaal lahvatas, kui endine iluuisutaja Sarah Abitbol süüdistas Beyer'd julmades tegudes. 44-aastane prantslanna avalikustas väljaandele L'Obs, et tema endine treener Beyer vägistas teda korduvalt aastatel 1990–1992, kui naine oli ise kõigest 15–17-aastane. Juhendaja on tunnistanud, et tal oli Abitboliga intiimne ja kohatu suhe ning ta palus selle pärast vabandust.