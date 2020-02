Rally Estonia võimalus? WRC-sarja promootor paneb ameti maha

Ciesla tuli rallikarusselli 2013. aastal pärast eelmise promootori North One Sporti ja selle Vene pankurist omaniku Vladimir Antonoviga seotud skandaale. Uue juhtimise all toimusid sarjas ulatuslikud uuendused, eesotsas WRC All Live'i platvormi tulekuga, mis võimaldasid vaatajatel esmakordselt rallit reaalajas telepildi vahendusel jälgida.

Ciesla sõnul oli tagasiastumine tema isiklik otsus.

«Spekulatsioonidel pole alust. Otsustasin ise WRC promootori tegevjuhi kohalt tagasi astuda. Olin sel ametikohal kaheksa aastat ja lahkun tänavu juunis. Armastan seda sporti ja see oli ilus aeg. Mänedžerina on mul tunne, et üks osa minu missioonist on saanud lõpu. Olen oma panuse WRCle andnud ja tundsin sisemist soovi uute väljakutsete järele. »

Ciesla on uhke, et tema ajal suutis WRC-sari kommertsedu saavutada. «WRC toodetava meedia väärtus on 500% kõrgem kui 2012. aastal. See on märkimisväärne areng. Autoralli tippsari on nüüd palju stabiilsematel alustel ning jätkusuutlikum kui eales varem.»

Promootori sõnul oli rallisari kaheksa aastat tagasi kehvas seisus. «2012. aastal ametisse asudes ei olnud WRC just heas seisus. Aga suutsime ralliperekonna ühtseks muuta, eelistades isiklikele huvidele kogu spordiala ja platvormi terviklikku arengut. Muutsime punktikatset televaatajale atraktiivsemaks ning vaatasime üle stardijärjekorra koostamise põhimõtted. Need muutused mõjutasid tugevalt ka sportliku poolt, kuid ralli DNA jäi endiseks. Tänaseks oleme saavutanud sarjas ettearvatamatuse: praegu ei tea keegi, kes on järgmine rallivõitja või maailmameister,» selgitas Ciesla.

Tagasiastumisest teatanud turundaja kinnitas, et otsingud tema asetäitja ametikohale on alanud ning läbirääkimised potentsiaalsete kandidaatidega juba käivad.