Pettunud Klæbo sooviks hooaja ära lõpetada

Klæbo sõnul jääb praegu tema vorm lihtsalt kehvaks. Ta tunneb, et on suusarajal aeglane. Kas suusakiiruse puuduse põhjus peitub sõrmeluumurrus, ei osanud Klæbo täpselt öelda. «Raske öelda. Ma usun, et see on kõikide asjaolude kombinatsioon. Eks me peame tulevikus sellega tegelema,» ütles ta.