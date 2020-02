Ekstreemsportlane Joel Juht tuli Rovaniemi ultramaratonil kolmandaks

«Üle 50 kilomeetri on läbitud, ilm pööras täiesti ära, värske lumi tuli maha. Tempo on selle võrra ka korralikult maas, aga enesetunne on praegu normaalne,» rääkis Juht esimese kolmandiku lõpus.

Rovaniemi ultramaratonil on kokku kolm distantsi: 66 km, 150 km ja 300 km. Kõigilt osalejatelt nõuti varasemat kogemust maratonidelt, pikamaajooksudelt või talvistelt mägironimisvõistluselt. Juht ise on varem osalenud ultramaratonidel Sahara kõrbes (Marathon Des Sables) ja Põhja-Kanadas (Yukon Arctic Ultra).

«Samal ajal, kui teised magavad, käib minul võistlus. Põhimõtteliselt on veel 60 kilomeetrit minna, siis ongi lõpp. Väga raske on olnud, aga nüüd on tee juba parem, nii et lasen rõõmuga edasi. Väsimus on peal, aga küll ma lõppu jõuan,» rääkis Juht eile öösel, kui oli läbinud ligi kaks kolmandikku teekonnast.