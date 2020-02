Alar Varrak ja Indrek Visnapuu leidsid uue töökoha

SK Nordi eelmisel aastal sõlmitud koostööleping BC Kalev/Cramoga on klubi jaoks nii tunnustus kui ka väljakutse. SK Nordil on võimalus teha otsest ja sisulist koostööd Eesti esindusklubiga, samas ootab Kalev/Cramo kvaliteetse noortetöö tulemusena oma esindusvõistkonnale järelkasvu.

Alar Varrak on ise olnud Kalev/Cramo peatreener ning mitmekordne Eesti meister. Ta asus tööle veebruarist ja on uuest väljakutsest põnevil: «Mul on hea stardipositsioon. Nord on klubina jõudsalt kasvanud ja värskelt sai maitsta esimesi tulemusi, U14 ja U16 poisid tulid Eesti karikavõitjaks ning miks mitte ei võiks mõni neist paari aasta pärast Kalev/Cramo huviorbiidis olla.»