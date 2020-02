Toijala kärpis korvpallikoondisest kaks tagamängijat, Kriisa saab võimaluse end näidata

Varem nimetatud 16 kandidaadist langesid tagamehed Saimon Sutt ja Martin Paasoja. See tähendab, et võimaluse saab 19-aastane Kerr Kriisa. Tõsi, matšiks saab üles anda 12 pallurit, nii et kindlalt ei saa debüüti veel mängujuhile kirja panna. Skopjesse sõidavad kõik 14 mängijat, lõpliku valiku teeb Toijala kohapeal.