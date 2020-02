Kalev/Cramo president uuest stipendiumiseadusest: tuleb seedida, et kus ja kellega saame tulevikus mängida

«Tuleb seedida ja asjad üle vaadata, kas üldse on võimalik tulevikus välisliigasi mängida. 12 meest ei suuda me sellisel kujul maksudega ülal pidada. Suhteliselt võimatu on nii palju raha juurde leida,» sõnas Linamäe Postimehele.

«Ega sellepärast ei pea kohe pille kotti panema. Tark ei torma. Arutame, vaatame. Aga pole mõtet salata: emotsioon on muidugi väga negatiivne. Sporti on raske ülal pidada. Oma taskust riigile makse tasuda... Minu eesmärk pole Eesti sporti niimoodi edasi viia,» nentis Linamäe nördinult.

«Tuhande euro eest ei ole neid kuidagi võimalik saada. Kui toome aga 7000-8000 eurose mängija, saame uue seaduse kohaselt 1000 eurot sellest maksuvabalt ja ülejäänud summa pealt peame maksma täiendavalt umbes 4000 eurot makse, siis terve hooaja peale tähendab see sisuliselt, et peaksime looma teise samasuguse klubi. Kusjuures majandame niigi VTB Ühisliiga väikseima eelarvega,» ütles Kalevi mänedžer Kaarel Sibul eelmise aasta lõpus Postimehele.

«Tegelesime, aga... Kui üle poolte inimestest arvavad, et see on õige, siis järelikult nii ongi. Või teatud erakonnad nõnda arvavad. Eks nii need asjad seal käivad,» resümeeris Linamäe.