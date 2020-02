Saaremaa Võrkpalliklubi president: meie juba maksame uue skeemi alusel, aga riik võiks paindlikum olla

«Meie juba tegutseme selle valemi järgi, mis täna vastu võeti. Sõlmisime maksuametiga eelmisel aastal vastava kokkuleppe. Aga muidugi ei meeldi ka meile, et suur osa palgafondist maksudeks läheb. Niigi on spordiklubi pidamine ainult kulu, tulu sellega ju keegi ei teeni,» selgitas 2017. aastal Saaremaale tippklubi loonud Alt.

Kuidas on uutes oludes tippmängijaid meeskona värvata?

«Igal juhul see muudatus mõjutab. Küsimus on selles, kas me saame seda raha paigutada kvaliteetsematesse mängijatesse või anname maksudega riigile tagasi. See on mõttekoht: kas pakkuda rahvale parema kvaliteediga mängu või anda osa riigile tagasi ja pakkuda seeläbi kehvemat etendust?»

Mõistagi oli ka Saaremaa klubi presidendile sümpaatne korvpalliliidu ettepanek nihutada maksuvaba summa ülempiir kolmekordse kuupalga alammäära suuruseks (1500 eurot).

«Kahe käega kirjutaksin sellele ettepanekule alla. Mida suurem see piir on, seda parem tippspordile. Arvestades, et võrkpall plaanib minna Soome liigaga kokku, oleks tähtis neile ka võrdväärset partnerlust pakkuda. Selleks on vaja aga raha,» tõdes president.

Kas uus seadus tippklubi vedamise soovi ära ei võta?