Kerr Kriisa koondise võimalikust debüüdist: ega ma niisama siia kella lööma ei tulnud

«Ega ma otseselt selle peale [et mind 14 hulka valitakse] ei mõelnud. Olin ja rahul ja uhke selle üle, et sain kutse. Edasi ei mõelnudki, et mis saab ja kas saan mängida. Olen praegu siin ja teen tööd. Eks näis, kuidas läheb,» sõnas noor mängujuht, kellel jäi esimesest koondisepäevast väga hea mulje.