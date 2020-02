Ekspert selgitas, miks lõpetab Wierer tema arvates tänavu karjääri

Wierer on varem öelnud, et ta teeb karjääri jätkamise osas otsuse tänavu märtsis. Ta lisas: «Vaatan, mis tujus ja vormis ma olen. Kui võin saada paremaks ja olen motiveeritud, jätkan. Ma tahan olla parem, kuna minu praegune tase pole piisav.»

Ta meenutas, et on minevikus karjääri lõpule mõelnud. «16-aastasena ütlesin, et lõpetan 25-aastasena. Siis ütlesin, et lõpetan 2018. aastal pärast olümpiat. Nüüd olen peaaegu 30 ja Anterselvas MMil - ära kunagi ütle ei iial,» sõnas Wierer lõbusal toonil.

Roponen toob itaallanna sportlastee võimalikust lõpust rääkides mängu teistsuguse aspekti. «Paljud laskesuusatajad on noorelt spordi juurest minema jalutanud. Wierer on öelnud, et perekond ja selle loomine on talle tähtis. Usun, et ta lõpetab pärast käimasolevat hooaega karjääri.»