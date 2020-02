Rootsi MM-rallit ei hüljata, kuid vanaviisi jätkamine on suure kahtluse all

Rahvusvahelise autoliidu FIA president Jean Todt ütles ralli ajal, et sellisel kujul Rootsi MM-etappi ei toimu - tema tahab näha lund, aga viimased aastad pole prantslase sõnul selles vallas helded olnud.

Promoteri ühe ninamehe Simon Larkini kinnitus, et Rootsis sõidetakse ka tuleval aastal, kustutas Todti sõnavõtust tekkinud hirmu, et võib-olla võetakse võistlus Skandinaavia riigilt käest.

Olsson ütles eile Värmlandi - selles maakonnas asub rallikeskus Torsby - raadiole, et mõned katsed võivad toimuda näiteks Dalarnas, mis asub Torsbyst üle 100 km põhja pool. Dalarnast mitte väga kaugel asub kuulus suusakuurort Falun.

Terve ralli mujale viimine pole praegu aga mõeldav, kuna see nõuaks väga suuri muudatusi ja uue pearahastaja leidmist. Seni on etapi kõige suuremaks toetajaks olnud just Värmlandi maakond.