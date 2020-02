Madridi Reali uus täiendus puhkes pressikonverentsil nutma

Noore brasiillase niivõrd kiire tõus tippu on lausa uskumatu. Alles eelmise aasta 31. juulil Flamengo põhimeeskonna eest esmakordselt väljakule jooksnud vutiäss hakkab nüüd mängima jalgpalli maailma suurimal areenil.

«Tahan olla osa Reali ajaloost,» alustas Reinier sõnavõttu. «Täna on minu elus väga õnnelik päev, kuna tegemist on minu lapsepõlve unistuse täitumisega.»

Ka klubi president Florentino Pérez ei jätnud Reinieri kiitused enda teada. «Soovime rohkem noortesse mängijatesse panustada ja mitte lihtsalt noortesse, vaid ka väga andekatesse,» selgitas Perez. «Reinier on 18. aastane mängumees, kes on võitnud Lõuna-Ameerika tugevaima jalgpallisarja Flamengo rivistuses, mis on maailma üks suurimaid klubisid.