Liverpooli äärekaitsja: Atletico tähistas, nagu oleks juba veerandfinaalis

Liverpooli äärekaitsja Andy Robertsoni sõnul tähistas Atletico leer eilset võitu, nagu nad oleksid juba veerandfinaali pääsenud. «Nad tähistasid, nagu nad oleksid kogu vastasseisu võitnud. Meil on vaja korraks Premier League’i mängida ning siis ootab ees juba Anfield. Meie fännid on seal, meie oleme seal, Atletico asi on samuti seal olla,» ütles Robertson.

Liverpooli peatreener Jürgen Klopp 0:1 kaotuses suurt probleemi ei näe. «Nägin Atletico poolelt palju õnnelikke nägusid. Pole midagi ka imestada – see oli suur võit. Kuid kõik pole veel läbi,» lubas sakslane.

Kloppi sõnul oli kodupublik Atleticole kõvasti toeks. «Publik aitas oma meeskonda. See oli emotsionaalne mäng ja emotsioonid on tähtsad. Sel korral olid emotsioonid Atletico poolel, kuid teine mäng on veel ees.»