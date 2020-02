Juventus eelistab Pogbat, aga noolib ka Bayerni poolkaitsjat

Hiljuti sõnas Pogba agent Mino Raiola, et Pogba tahab Juventusesse minna. Itaalia ajaleht Tuttosport kirjutab, et Juventus on Pogba teenetest huvitatud, aga kui Itaalia hiid ei saa suvel Manchesteri punase klubiga kokkuleppele, peab Juventus pilgud mujale pöörama. Järgmine valik on Bayerni poolkaitsja Alcantara (28).