PM Skopjes ⟩ Mäng elu või surma peale! Põhja-Makedoonia korvpallikoondise peatreener pelgab avamatši Eestiga

Lisaks eelnimetatuile kuuluvad B-gruppi Venemaa ja Itaalia. Neist viimane on korraldajana koha EM-finaalturniiril juba kindlustanud, ülejäänud triost saab edasi kaks. Valemeid on erinevaid, kuid paberil näikse, et välja peaks jääma Eesti või Põhja-Makedoonia.

«Esimene reaktsioon oli siin kõigil: kui võidame esimene mängu rohkemaga kui Eestis kaotame, siis pääseme finaalturniirile,» tunnistas Todorov Eesti ajakirjanikele. «Aga ma ei usu, et ühest võidust piisab. Arvan, et Itaalia mängib väga olulist rolli. Neil on koht kindel, mistõttu kasutavad nad noori. Võib-olla järgmistes akendes olukord muutub, aga pole kindel. Ilmselt läheb vaja kaht võitu, et finaalturniirile jõuda.»

Ta ei salga, et homme õhtul on kaalul väga palju: «Ilmselt on meil alustuseks kõige raskem mäng – see võib lõpuks vabalt otsustada finaalturniirile sõitja. Ausalt öeldes oleksin tahtnud esimene mängu Eestiga võõrsil pidada ja kodus kellegi teise vastu alustada.»

Kahtlemata põnevust jagub, sest nii Todorov kui ka Eesti koondise loots Jukka Toijala teevad homme rahvusesinduse debüüdi. Mõlema satsi olukord on üsna saranane.

«Meil on käsil muudatused, peale tuleb uus generatioon, mis on segatud vanemate tegijatega, kes hakkasid koondises mängima juba 2011. aastal, kui EM-il neljandaks tulime,» selgitab Todorovic. «Meil oli õnne, et saime alustada treeningutega juba neljapäeval. Jõudsime pühapäeval isegi ühe kontrollmängu pidada. Erinevalt oma kolleegist peame kindlasti õnnelikumad olema.»

Ta jätkas: «Meil pole teie kohta informatsioon, aga samamoodi pole ka teil. Pidime vaatama vanu Jukka mänge Bukaresti Steaua ajast. Töötasime samal ajal Rumeenias, nii et tean teda hästi. Olen kindel, et tema vaatas ka minu matše. Päeva lõpuks on vastase mängujoonise aimamine siiski kohvipaksult ennustamine.»

Todorovic nimetati Põhja-Makedoonia etteotsa eelmise aasta detsembri lõpus. Pärast seda hakkas ta tõsiselt jälgima VTB Ühisliiga, Itaalia meistrisarja ja teisi liigasid, kus meie mehed tegutsevad. Pilt enam-vähem ees, kuid homme ei pruugi see tema sõnutsi suurt midagi tähendada.