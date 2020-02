Kes on korvpallikoondise videovend, pullimees ja mõmmik?

Henri Drell

Kui ma teda esimest korda koondise trennis kohtasin, tuli ta kohe minu juurde ja ütles: «Teeme Gruusias pulli ka?» Mis sellest, et ma teda tol ajal ei tundnudki. Ta on ehe mängumees. Isegi, kui ta räägib midagi tõsiselt, ei tasu seda tõena võtta. Drell tahab väga korvpalli mängida, teda muu väga ei huvita. Mingid kummilindid ja asjad võib ära unustada, andke talle pall kätte ja mehe nägu läheb särama.

Sander Raieste

Ülinormaalne vend. Kõik harjutused teeb alati perfektselt ära. Koondise eest on ta hästi mänginud ka. Väga osav, kiire ja kehaliselt tugev. Samuti on ta ka viisakas ja väljapeetud. On näha, et kodune kasvatus on olnud korralik.

Kaspar Treier

Meie mõmmik. Alati kui otsa vaatab, on ta nunnu näoga. Võiks tigedam olla.

Kaspar Treier (sinises). FOTO: Volker Danzer / imago/HMB-Media

Rain Veideman

Veidekas on Veidekas. Tal pole kunagi mingit häda. Koondises pole tal kunagi midagi viga olnud. Ei vingu, ajab oma asja ja on tõeline võitleja.

Rait-Riivo Laane

Koondises on kolm lühikest: Taivo (Väärsi, koondise arst, toim.), Laane ja mina. Ma olen õnnelik, et mul on kaks tükki selja taga. Eks lühikesed hoiavad ikka kokku, kui terve meeskond on kahemeetrised. Laane on tööloom. Kui sulle ikkagi pikkust pole antud, siis pead tööd tegema, et pikkade vahel hakkama saada.

Martin Dorbek

Kõik apsakad filmib üles! Ta on meil see videovend. Kui tema telefoni otsingusse kirjutada Priit Lehismets, siis tuleb sealt ikka hirmus palju materjali. Kui jõulud tulevad, siis ta monteerib mind kuhugi kuuse alla. Ühe korra leidis ta saalist õhupallid ja palus, et ma võtaksin need kätte. Pärast nägin videot, kus ma lendasin koos õhupallidega. Kui ta korvpallurikarjääri lõpetab, siis läheb ta raudselt kuhugi reklaamitööstusesse videoid lõikama.

Kerr Kriisa

Kriisa on kõva vend. Reisdes on bussis meil kõigil oma kindel istekoht. Astusin bussi ja näen, et Kriisa istub üksinda viimases pikas reas. Siis mul tuli meelde, et Vamm (Kerri isa Valmo - toim.) istus omal ajal samamoodi.

Siim-Sander Vene

Ta hoolitseb enda eest nii palju kui võimalik. Väga professionaalne ja tõeline korraarmastaja. Ta kasutab teipimisel alati kannapatju, et ära ei hõõruks. Mäletan, et ühes koondiseaknas ma valmistusin tema jaoks eraldi ette ja kõik, mis vähegi võimalik, oli olemas – vibrarullid, teibid, alusteibid ja pehmendused. Kolmandal päeval said mul muidugi padjad otsa ja siis sain loomulikult kohe puid alla.

Kregor Hermet

Kõva võitleja. Tema on see pudelite ja rätikute loopija. Keegi peab selline ka olema, kes emotsiooni näitab. Ta on meil selline plahvataja.

Tartu Ülikooli liider Kregor Hermet (palliga). FOTO: KRISTJAN TEEDEMA /

Rauno Nurger

Vaikne ja kohusetundlik sell. Läheb õigel ajal magama, võtab korralikult toidulisandeid ja teab, mida teeb. Tundub, et tal on väga kõrged sihid.

Janari Jõesaar

Ta on viimasel ajal hakanud enda kallal rohkem vaeva nägema. VTB liigas ilma tööta selliseid mänge ei näita. Talle on looduse poolt väga palju antud. Aga nagu me kõik ütleme: Jõss on Jõss.

Tanel Kurbas

Muidu vaikne vend, aga kui ta killu paneb, siis väga õigel hetkel. Ta on sel hooajal räigelt heas vormis. Ma arvan, et ta annab koondisele ka väga palju juurde.

Kristjan Kitsing

Kitsing on üks mu lemmikuid! Temaga on lust tööd teha – ta teeb kõik ära, mida talle ütled. Ülimalt intelligentne mängija. Sel hooajal nägin esimest korda, kuidas ta viskas pudeli jalge vahelt läbi, sest ta oli nii tige. Üldjuhul suudab ta aga väga hästi oma emotsioone kontrollida. Väga loodan, et järgmisel hooajal mängib ta mõnes eriti kõvas klubis.

Kristian Kullamäe

Normaalne satsivend. Muidu pigem tagasihoidlik aga kui sa paned roosa mütsi pähe, siis sa pead ikka natuke edev olema. Kui Kristianile õlut pakkuda, siis võtab ta pigem piima.

***