EM-valiksari kujutab endast taas farssi: Eesti vastastest on Venemaal puudu kümme, Itaalial paarkümmend meest

Rahvusvahelise korvpalliliidu FIBA ja Euroliiga suhetes valitseb jätkuvalt tupikseis. See tähendab jätkuvalt, et valikmängudes ei saa peale NBA mängijate valdavalt kasutada ka Euroliiga mängijaid. Eestil nii kõrgel tasemel mängumehi pole, meid see ei mõjuta (meie tänast vastast Põhja-Makedooniat samuti mitte), kuid suurt osa koondistest küll.

Näiteks Eestiga samasse alagruppi kuuluva Venemaa rivistuses pole täna Napolis peetavas kohtumises Itaaliaga rivis ühtegi Euroliiga mängijat, ehkki algsesse laiendatud nimekirja kuulus neid tervelt kümme tükki: Aleksei Šved, Vjatšeslav Zaitsev, Sergei Karasjov (kõik Himki), Andrei Vorontsevitš, Semjon Antonov, Joel Bolomboy, Mihhail Kulagin (kõik CSKA), Dmitri Hvostov, Andrei Zubkov ja Vladislav Truškin (kõik Zenit).

Täna-homme peetakse Euroliigas järjekordne voor ning klubid vajavad neid mehi. Vaid CSKA oli valmis Kulagini koondisse lubama, kuid too sai nädal tagasi peetud VTB Ühisliiga mängus BC Kalev/Cramoga vigastada. Euroliiga tiimid ei taha suurt koormust kandvaid mängijaid lasta vabaks ka pühapäeval-esmaspäevaks peetavateks teise vooru mängudeks, kuid Venemaa koondise peatreener Sergei Bazarevitš loodab Zenidiga jõuda kokkuleppele Zubkovi kasutamises Permis peetavas kohtumises Põhja-Makedooniaga. Täna Napolis väljakul jooksvasse tosinasse kuulub näiteks Ühisliigast aste madalamasse, Superliiga klubisse MBA kuuluv tagamees Andrei Sopin.

Sarnaselt Venemaaga peavad B- või C-koosseisuga läbi ajama paljud teisedki koondised. Samas peaks turniiri formaat – 32 osalejast pääseb finaalturniirile 24 paremat – siiski kõik suuremad edasi aitama. Erinevalt mullusest MMist, kus Vanast Maailmast oli poole vähem osalejaid ning parda taha jäi näiteks valitsev Euroopa meister Sloveenia.

Ent sellega EM-valiksarja kiiksud ei piirdu. Et nelja korraldajamaa – Itaalia, Saksamaa, Tšehhi, Gruusia – koondised saaksid mängukogemust, löövad nad valiksarjas samuti kaasa, kuid pääsevad kohale vaatamata finaalturniirile. Nende jaoks on sisuliselt tegemist sõprusmängudega. Samas ülejäänutel lähevad nende vastu peetavad mängud tabelisse täieõiguslikena arvesse ning need võivad väga kõvasti vett segada.

Kirjutasime juba mõne aja eest, et Itaalia mängib käesolevas koondisteaknas vägagi eksperimenteeriva koosseisuga, kust puudub oma paarkümmend mängijat, kes võiksid kanda rahvusesinduse särki. Nagu sellest veel vähe oleks, said nädalavahetusel vigastada Itaalia karikavõitjaks tulnud Veneetsia Umana Reyeri tagamehed Andrea De Nicolao ja Stefano Tonut. Venemaale ja pühapäeval Itaaliat võõrustavale Eestile see muidugi sobib, makedoonlased aga krigistavad hambaid.

Suures plaanis võib tõdeda, et valikturniir kujutab taas endast üht korralikku farssi.

Riikide korvpalliliidud üritavad teha kõik võimaliku, et mõnigi vajalik mängumees saaks osaleda vähemalt teise vooru kohtumises, päevadel, mil Euroliigas matše pole. Näiteks Soome koondise 15-liikmelisse nimekirja kuulub Müncheni Bayerni mängija Petteri Koponen, kes jääb eemale täna Espoos peetavast kohtumisest Serbiaga, aga võib rivis olla kolm päeva hiljem Šveitsis.

Serbia koondisel jäi aga saamata oma suuremaid staare Miloš Teodosic, kelle vabastamise tingimuseks seadis koduklubi Bologna Virtus (EuroCupi meeskond) täieliku kindlustuskatte olemasolu. Teodosic harjutas mõne päeva koondisega, kuid naasis nüüd Bolognasse.

Alagruppidest, kus pole finaalturniiri korraldajat, pääseb edasi kolm paremat meeskonda. Gruppidest, kuhu kuulub ka üks korraldajatest, läheb ülejäänud kolmikust edasi kaks paremat. Seega Eesti-grupis võitlevad kahe koha eest peale meie veel Venemaa ja Põhja-Makedoonia.

Alagruppide koosseisud.

A-grupp: Hispaania, Poola, Iisrael, Rumeenia.

B-grupp: Itaalia (korraldaja), Venemaa, Eesti, Põhja-Makedoonia.

C-grupp: Tšehhi (korraldaja), Leedu, Belgia, Taani.

D-grupp: Türgi, Horvaatia, Holland, Rootsi.

E-grupp: Gruusia (korraldaja), Serbia, Soome, Šveits.

F-grupp: Sloveenia, Ukraina, Ungari, Austria.

G-grupp: Saksamaa (korraldaja), Prantsusmaa, Montenegro, Suurbritannia.