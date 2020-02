Anett Kontaveit: teatud olukordades polnud variantigi pallini jõuda

«Arvan, et vastane mängis väga hea mängu. Ka väljak sobis tema mängustiiliga. Tema serve oli ebamugav tõrjuda, sest need põrkasid kõrgele. Kaitses mängis ta samuti tublilt. Kindlasti oleksin saanud ise paremini servida, aga esimese seti mängisin hästi. Tegin kiires lõppmängus paar halba viga, mis said otsustavaks», hindas Kontaveit.

«Teadsin, et ta on sellise mängustiiliga. Martic on väga osav ja see ongi tema tugevus. Sain ka väga palju neist löökidest kätte, aga teatud olukordades polnud variantigi pallini jõuda», selgitas maailm edetabelis 24. positsioonil paiknev eestlanna.