Klavani ja Cagliari mäng jääb koroonaviiruse ohu tõttu ära

Eile teatati, et Lombardias on registreeritud koroonaviiruse juhtumeid ning sellega seoses jäetakse seal ära kõik suuremaid rahvamasse koguvad spordivõistlused. Lombardia amatöörtasemel on edasi lükatud koguni 88 jalgpallimängu, samuti korv- ja võrkpallikohtumisi.