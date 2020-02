EOK presidendiks kandideeriv Jaanus Kriisk: seda tööd tuleb teha 24/7 ja 1460 päeva, mitte siis, kui parajasti aega jääb

«Osa täiskogu liikmeid on väljendanud kindlat veendumust, et EOK president peab olema ametis täiskohaga. Kui lugeda väljatoodud punkte, siis jah, see on täistööaeg ja rohkemgi veel, see ei kattu EOK peasekretäri tööga. Peasekretär juhib sekretariaati, EOK president peab juba organisatsiooni põhikirja kohaselt olema strateeg.»

Kriiskilt on kohtumistel küsitud mõistagi ka, kas tema arvates peaks presidendiamet olema palgaline. «Olen öelnud, et armastuse eest raha ei võeta, sport on minu esimene armastus. Las omanikud otsustavad, kas palgaga või mitte, teeksin seda ühepalju ja ühesuguse pühendumusega mõlemal juhul,» vastab Kriisk.

Tal on mõtteid, mida Eesti spordimaastikul pole varem välja käidud. Näiteks tippsportlastele rahaline toetus iga lapse pealt, võimaliku summana 1500 eurot aastas. «See oleks tugevaks signaaliks, et perekond, lapsed ja tippsport on meie riigis hinnatud ja teretulnud. See väärtustab perekonda, perekond omakorda väärtustab ja hindab oma liiget, kes on väga tihti kodust ära. Eriti vajalik oleks toetus juhul, kui teine lapsevanem on lastega kodus ega käi tööl,» selgitab Kriisk.

Luua piirkondlikud spordiakadeemiad

Tema esimesi algatusi oleks piirkondlike spordiakadeemiate loomine piirkondlike spordiliitude juurde. «20 spordiakadeemiat ehk 400 last, nende treenerid (esimesed treenerid) ning mis peamine – nende sportlaste vanemate kaasamine Eesti tippspordi järelkasvusüsteemi. 2021. aasta EOK eelarve esimesel real peab olema kirjas – piirkondlikud spordiakadeemiad 400 000 eurot. Ehk 2,8 protsenti EOK eelarvest,» lausub Kriisk konkreetselt.

Treenerikutsega seoses rõhutab ta kõrghariduse ja kogemuste väärtustamise, samuti kutsekvalifikatsiooniga seonduva bürokraatia vähendamise sammudele. Lihtsustama peab klubide aruandluse süsteemi. Kriiskile on olulisel kohal lapsevanemate suurem kaasamine. EOK ei pea sekkuma sellesse, mis niigi toimib, näiteks koolisporti. Küll saab spordi katusorganisatsioon aga olla tugev positiivse sõnumi levitaja.

Ning kui Kriisk rõhutab EOK presidendi töömahu suurt rolli, siis samasugune nõudmine on tal ka EOK täitevkomitee liikmetele. «Huvi, ajavaru, kompetents, koostöövõime ning kirg selle suunaga tegelemiseks. Valdkonna usaldus tema suhtes. Üks päev kahe kuu jooksul peab pühenduma EOK täitevkomitee korralisel koosolekul. Lisaks hakkab EOK täitevkomitee kokku saama kõigis maakondades, nii et nelja aasta jooksul toimuks igas maakonnas vähemalt korra «väike spordikongress»,» toob Kriisk välja.

Kriisk lõpetab ühe temale esitatud küsimusega: kuidas suhtuda Urmas Sõõrumaa avalikku tänu dopinguga patustanud ja dopingu kasutamisele mahitanud isikute suhtes?

«EOK president on selles ametis valimisest kuni oma teekonna lõpuni, põhimõttel 24/7. Ta on ümbritsetud kindlast õigusruumist nii spordis kui riiklikult. Ta võtab eetikanormid omaks ja kannab neid edasi. EOK presidendil on niisuguste kirjade kirjutamine või avalduste tegemine lubamatu.

Kõige paremini on see lahti kirjutatud Euroopa spordieetika koodeksis. Isiklik käitumine: «Käituda nii, et see oleks heaks eeskujuks ja positiivse rolli mudeliks lastele ja noortele, mitte mingil moel väärtustada või ise demonstreerida ebaausat mängu, samuti seda teiste puhul õigustada, rakendada ebaväärika käitumise korral kindlaid sanktsioone.»