EAS: peame oluliseks Rally Estonia jätkumist vähemalt saavutatud tasemel

EASi juhatuse liikme Sirje Harjo kommentaar:

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse üks eesmärke on Eesti turismitulu kasvatamine ning sündmusturism on selleks üks efektiivsemaid meetmeid. Sporditurism oli üks esimesi põhjusi, mis pani inimesed riikide ja kontinentide vahel liikuma, põnevad sündmused meelitavad külastajaid ja investeeringuid. Eestis toimub aastas tuhandeid sündmusi, välisturule on neist atraktiivsed umbes 700.

Mõõdame sündmuste puhul nii otseseid (müüdud piletite tulu) kui ka kaudseid mõjusid, näiteks kulutused sihtkohas või kui palju tekib maksumõju. Suurem mõju on sündmusel, mis meelitab Eestisse kõrgema maksevõimega kliendisegmendi, kel on ka kohapeal suurem tarbimishuvi.

Keskmiselt on ühe sündmuse väliskülastajad viibinud Eesti majutusettevõtetes ligi 9000 ööd. Keskmine ühe turisti viibimine Eestis on 3,2 ööd, mis on rohkem tavapärasest Eestit külastavast turistist, kes viibib Eestis keskmiselt natuke alla 2 öö. Korraldajate andmetel väisas Rally Estoniat 52 234 pealtvaatajat, kellest väliskülastajad moodustasid ligi 10% ning olid kohale tulnud kokku 35 erinevast riigist. Sündmust jälgis eri meediakanalite vahendusel enam kui 78 miljonit inimest, kelle hulgas on potentsiaalseid turiste.

Oluline on ka sündmuse sotsiaalmajanduslik mõju. Ralli korraldusse on kaasatud üle 1800 inimese. Kuna lühikese aja jooksul saabus Lõuna-Eesti piirkonda suur hulk turiste, pakkus Rally Estonia möödunud aastal esmakordselt võimalust inimestel oma kodu panna ka nende kodulehele üles, et rallikülastajad saaksid seda kasutada majutusena ralli ajal. Korraldajate hinnangul ületab kogu ürituse majanduslik mõju iga-aastaselt 5 miljoni euro piiri.

Rally Estonia puhul ei ole aasta-aastalt suurenenud mitte ainult pealtvaatajate arv, vaid ka ürituse kvaliteet, tase, rahvusvaheline olulisus ja kajastusmõõde, mis on tugevasti kaasa aidanud Eesti kui atraktiivsete sündmuste toimumiskoha ja turismisihtkoha positiivsele kuvandile üldiselt. Kui märtsis 2019 avalikustati pika töö vili, et 2019. aasta Rally Estonia on maailmas esimest korda toimuv WRC promotsiooniralli, tähendas see et ka kogu üritus sai veelgi olulisema mõõtme.