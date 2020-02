Messi rääkis eriti avameelses intervjuus suu puhtaks: mina ei ole see, kes käsib, poob ja laseb

Hiljuti andis Barcelona tehniline direktor ning endine mängija Eric Abidal intervjuu, kus jättis mulje, nagu oleksid Barcelona mängijad Ernesto Valverde vallandamises süüdi. Messi, kes tavaliselt sellistel teemadel sõna ei võta, ei suutnud sel korral vaikida ning ütles, et Abidal võiks enda otsuste eest ise vastutuse võtta, mitte seda mängijate kaela lükata.

Selline sõnasõda tekitas aga õigustatud küsimuse – milliseks kujuneb Messi tulevik? Abidal andis samas intervjuus mõista, et argentiinlane on klubis õnnelik, kuid päris nii lihtne see olukord reaalsuses pole.

Messi on korduvalt öelnud, et tema eesmärk on karjäär Barcelonas lõpetada. Küsimus on, kas ka klubi seda soovib. «Mul on olnud mitmeid võimalusi klubist lahkuda. On olnud klubisid, kes on valmis minu väljaostuklausli kinni maksma, kuid mul pole kordagi olnud mõttes siit lahkuda. Ja tegelikult pole ka praegu,» ütles Messi.

«Samas olen korduvalt öelnud, et tahan, et klubi oleks heas seisus. Et fännid oleksid õnnelikud just sellise meeskonna üle, nagu meil praegu on. See eeldab seda, et oleksime kogu aeg tiitlikonkurentsis. Ma tahan võita Meistrite liigat, ma tahan võita tiitleid,» ütles Messi.

Teisalt tunnetab Messi, et Barcelonas pole kõik korras. Ümberringi on inimesed närvilised. Seda nii peatreenerivahetuse kui ka kehva mänguvormi tõttu. «Praegu on liiga tase väga kõikuv. Mängime ebastabiilselt, aga sama lugu on ka Madridi Realiga. Kõik kaotavad punkte, kuid usun, et suudame ikkagi tipus olla. Samas on tõsi, et peame Meistrite liigas taset tõstma, kõvasti tõstma. Praeguses seisus pole me piisavalt head, et Meistrite liigat võita.»

Messi rääkis intervjuus ka seda, miks ta otsustas avalikult tehnilist direktorit Abidali kritiseerida. «Ma ei tea, mida ta oma peas mõtles. Vastasin talle, sest tundsin, et ta ründas mind ja teisi mängijaid. Riietusruumi kohta öeldakse liiga palju asju. Räägitakse, et mängijad kontrollivad kõike, et meie otsustame, kes mängib ning kes meie peatreener on. Eriti puudutavad need jutud mind, nagu mul oleks palju võimu, et asju otsustada.»