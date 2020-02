Guardiola Meistrite liiga võistluskeelust: kõik tiitlid teenisime ise, keegi meid ei aidanud

Guardiola käe all on City võitnud kaks Inglismaa liigakarikat, ühe Inglismaa karika (FA Cup) ning kaks Inglise liiga meistritiitlit. Hispaanlane tuli meeskonna etteotsa 2016. aastal, väidetav rikkumine leidis aset perioodil 2012-2016.

Guardiola sõnul arvestavad nad klubis võimalusega, et võistluskeeld tühistatakse. «See kaasus ei ole veel lõppenud. Me kaebasime otsuse edasi ja vaatame, mis saab.»

City Meistrite liigast välja heitmise järel on aina enam spekuleeritud, et valitsevast Inglismaa meistrist võivad lahkuda mitmed nimekad mängjad. Enim on räägitud Raheem Sterlingu võimalikust siirdumisest Madridi Reali. Inglane lisas hiljuti ka ise õli tulle, kui teatas ajakirjanikele, et Real on fantastiline klubi.