Rally Estonia lootus WRC-sarja võõrustada sai järjekordse tagasilöögi

Nimelt külastas WRC promootor Oliver Ciesla Zagrebit, et arutada sealsete funktsionäridega MM-ralli võimalikku toimumist 4 miljoni elanikuga Horvaatias.

Zagreb lootis autoralli MM-sarja võõrustada juba 2019. aastal, kuid seni pole see plaan realiseerunud. Kohaliku auto- ja kardiliidu presidendi Davroin Štetneri sõnul tekib neil uus võimalus WRC ralli riiki toomiseks, kui nad viivad edukalt läbi oktoobris peetava kandidaatralli. See looks Štetneri sõnul eeldused WRC-saja promootoriga 10-aastase lepingu sõlmimiseks.