Liverpoolile Meistrite liiga tiitli maksma läinud väravavaht on naasmas Liverpooli

Pärast ebaõnnestunud 2018. aastat laenas Liverpool väravavahi Türgi klubile Besiktasele. Diil oli järgmine – esmalt maksis Besiktas Liverpoolile kahe-aastase laenuperioodi eest 2,6 miljonit eurot. Laenuperioodi lõpus on Besiktasel kohustus mängija 8,6 miljoni euro eest ära osta, kuid ainult juhul, kui Türgi klubi suudab tagada koha eurosarjas.

Praegu on Besiktas Türgi kõrgliigas 36 punktiga 7. kohal. Viimasel eurosarja viival ehk neljandal kohal on Galatasaray 42 silmaga.

Kui Besiktas peakski järgmisel hooajal eurojalgpallist ilma jääma, saadab klubi ka väravavahi Kariuse tagasi Liverpooli. Sakslasest puurivaht pole end Türgis tõestada suutnud ning tundub, et 2018. aasta Meistrite liiga finaali äpardused saadavad teda pidevalt ka Türgi liigas kaasas.

Liverpoolis Kariuse jaoks ruumi pole, sest kindel esikinnas on Alisson Becker, kellele annab vajadusel puhkust Adrian. Seega on tõenäoline, et Liverpool proovib sakslase kiiresti maha müüa.