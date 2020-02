Harjumatu vaatepilt: Jürgen Klopp kaitses Manchester Unitedit

Haaland liitus jaanuaris Austria klubist Red Bull Salzburgist Saksamaa klubi Dortmundi Borussiaga. 19-aastase norralase allkirja jahtis sealjuures ka Manchester United, kelle peatreener Ole Gunnar Solskjaer tegi Haalandiga koostööd ajal, mil mõlemad mehed töötasid Norra klubis Moldes.

Kloppi sõnul on Solskjaer saanud põhjendamatult palju kriitikat. «Kõik süüdistavad praegu Manchester Unitedit, et ta ei suutnud mängijat enda juurde tuua. Ega meie poleks ka suutnud. Nii lihtne see ongi. Ta tahtis saada tipptiimi, kus tema positsioonil oleks vaba koht. Kõik oli kinni ajastuses,» rääkis Klopp.

«Ma loodan, et saate aru, kui palju ma Dortmundi armastan ja austan, aga ta ei liitunud klubiga sellepärast, et Dortmund oleks meeletult hea pakkumise teinud. Põhjus oli hoopis selles, et klubis oli number 9 koht vaba. Sa oled 19-aastane, tahad mängida Meistrite liigas ning olla koduliiga tipus – Dortmund pakkus talle seda. Olen veendunud, et mitte keegi teine poleks suutnud teda palgata,» spekuleeris sakslane.