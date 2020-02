Itaalia kõrgliigas mängiv Tunjov: muidugi ootan A-koondise kutset, riigi au kaitsmine on minu unistus

Itaalia meistrivõistlustel hoiab SPAL 15 punktiga viimast kohta ning kukub suure tõenäosusega järgmisel hooajal esiliigasse. «Selge see, et olukord on keeruline, aga uskuge mind, kõik klubis annavad endast maksimumi, et me püsima jääks. Usun, et see on jätkuvalt võimalik.»