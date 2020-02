Mustlaskuningas tulistas raskekaalu poksimatšis Pronksise Pommitaja alla

2015. aastal WBC raskekaalutšempioniks tõusnud ameeriklane kaitses oma tiitlit kümme korda, kuid täna oli esimesest raundist alates näha, et väljakutsujana ringi astunud Fury on paremas hoos.

Vaid teises raundis võis öelda, et 34-aastane Wilder oli inglasest veidi parem. Seitsmendas raundis suutis Fury vastase nurka ajada ning andis oma kätele hagu, misjärel viskasid jänki taustajõud ringi valge rätiku.

Fury on nüüd võitnud karjääri jooksul kõik raskekaalu tähtsamad meistrivööd. Praegu on raskekaalus kõige kõvem tegija teine britt Anthony Joshua, kelle käes pole ainsana just WBC vööd.