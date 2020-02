Saaremaa euromäng Itaalias jääb koroonaviiruse tõttu ära

Saaremaa võrkpalliklubi pidanuks teekonda Itaaliasse alustama homme, kuid täna sai klubi teate, et kolmapäeval toimuma pidanud kohtumine jääb ära.

Saaremaa mänedžer Hannes Sepp ütles Postimehele, et praegu pole veel selge, kuidas eurosarja mängudega edasi käitutakse. «Mismoodi täpselt edasi, seda praegu ei tea. Ootame Euroopa võrkpalliliidu seisukohta. Kas edasipääseja selgub vaid ühe mängu põhjal või toimuvad mõlemad mängud Saaremaal? Seda ei oska praegu öelda.»

Saaremaa võrkpalliklubi tegi euromängu raames ligi 10 000 euro eest kulutusi. Sepp uuris Euroopa võrkpalliliidust, kas tehtud kulutustele on võimalik ka kompensatsiooni saada, ent selget vastust sealt veel ei tulnud. «Nad peavad regulatsioonid üle vaatama. Eks see on keeruline olukord, sest kumbki meeskond pole mängu ärajäämises süüdi.»