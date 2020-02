HC Tallinn lõpetas Balti liiga põhiturniiri võiduga, Kehra viigiga

Päev varem olid Kehra ja Šviesa kindlustanud pääsu veerandfinaali, kuid B-alagrupi võitmiseks vajas kodumeeskond võitu. Avapoolaja keskel jõudis meeskondadeni kindlasti info, et Minski SKA alistas A-alagrupis Dobele ZRHK Tenaxi. See aga tähendas, et B-alagrupis teiseks jäänu läheb veerandfinaalis kokku tiitlikaitsja Riihimäe Cocksiga.