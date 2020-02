Itaalia koondise võtmemängija: kui kaitses 100-protsendiliselt mängima hakkasime, saime kontrolli

«Olen väga õnnelik, sest teadsime, et Eestiga pole lihtne, neil on väga hea meeskond. Saal oli rahvast täis, see tegi olukorra veel raskemaks,» sõnas Ricci matši järel.

«Valmistusime mänguks tõsiselt, kuid alguses ei saanud me eestlasi kuidagi pidama. Me ei tegutsenud nii nagu tavaliselt. Aga, kui hakkasime 100-protsendiliselt mängima, siis saime kontrolli kätte. Sealt meie edu tuligi. Kuigi meil on palju noori, siis oleme väga hea tiim.»