Mäkäräinen andis vastused karjääri jätkamist puudutavatele küsimustele

Mäkäräinen võib Anterselvas peetud laskesuusatamise MM pidada altminekuks, sest teist aastat järjest läheb ta koju medaliteta. Kui aasta tagasi Östersundis jäi soomlanna parimaks 12. positsioon sprindidistantsil, siis tänavu kahe koha võrra nõrgem tulemus mass-stardist. Nõnda on Soomes kihama löönud variant, et nende laskesuusatamise au ja uhkus võib peagi suusad nurka visata. «Praegu pole õige aeg otsustamiseks. Mul on veel sel hooajal kolm nädalat võistelda ja pärast seda vaatame, mis seisus oleme,» selgitas Mäkäräinen karjääri jätkumist.

Mäkäräinen on tegelikult teinud juba siiani väga võimsa karjääri, sest tema auhinnakapis on kuus MM-medalit, millest üks see kõige säravam. «Ma ei tee suuri otsuseid keset hooaega või sõitude ajal. Selleks tuleb rahulikult aega võtta.»

Soome meedia arvab, et laskesuusatäht on oma otsuse tegelikult juba teinud. Karjääri jooksul 27 MK-etappi võitnud soomlanna tegi eelmisel suvel treeningutes mitu muudatust ja selle najal oleks imelik arvata, et see kõik ainult üheks hooajaks mõeldud oli.