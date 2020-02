Ronaldo kirjutas enda nimele järjekordse rekordi

Üheteistkümnes järjestikulises kohtumises on skoorinud varem ainult argentinlane Gabriel Bautista 1994. aastal ja itaallane Fabio Quagliarella eelmisel hooajal.

Ronaldol on võimalik rekord juba täielikult enda nimele kirjutada, kui esimesel märtsil võõrustab Juventus liigatabelis kolmandat kohta hoidvat Milano Interit. Kohtumist on võimalik jälgida otsepildis nii Kanal 12 kui ka Postimehe vahendusel.

Ronaldo karjäär Itaalias on olnud äärmiselt edukas. Eelmisel aastal võitis ta Juventusega Itaalia meistritiitli, lüües kõikide sarjade peale 43 kohtumises 28 väravat. Tänavu on 35-aastane Portugali koondislane veelgi pöörasemas hoos, sest 30 mänguga on tema arvel juba 25 tabamust.