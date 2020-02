«Sport vajab Roger Federeri!»

Federer oli aasta alguses peale põlvemure veel probleeme kubemelihasega ning ta polnud Austraalia lahtistel kõige paremas vormis. Sellest hoolimata jõudis legendaarne tennisist poolfinaali, kus alistus just Djokovicile. «Teadsin Austraalias, et tal on mingid probleemid, kuid midagi nii tõsist ei osanud ette näha,» sõnas Djokovic.

Djokovic, kes võitis Austraalias oma 17. suure slämmi tiitl, käis 2018. aastal küünarnuki operatsioonil, millest taastumine võttis väga kaua aega. Oma ühele peamisele rivaalile soovib ta kiiret paranemist. «Mulle ei meeldi näha, et keegi peab minema opertasioonile, sest tean, kui keeruline on sellest tagasi tulla. Roger on Roger ja sport vajab teda. Loodan, et juba Wimbledonis on ta endisena tagasi,» lõpetas Djokovic.