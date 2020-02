Kontaveit homsest vastasest: kindlasti tuleb palju jooksmist

«Väljakud on siin vähe kiiremad, aga see on profitennisisti elu - uute oludega tuleb kiiresti ümber kohaneda. Olen saanud Dohas paar päeva trenni teha ja mul vedas, et alustasin täna, mitte eile. Sain seetõttu ühe trennipäeva juurde. Aga olen siin enne käinud ja üldiselt teadsin, mida oodata,» hindas maailma 22. reket.