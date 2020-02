Latvala tänas Mäkineni ja Jaapani suurt bossi talle antud võimaluse eest

Sardiinia ralli toimub juuni alguses ehk sinna on aega veidi vähem kui neli kuud. Pikk paus ei mõju Latvala arust hästi, kuid see on parim võimalik lahendus, et koduseks Soome ralliks kilomeetreid koguda. «Kahju tõesti, et vahepeal pole ühtki rallit, sest tahaksin enda oskusi näidata. Õnneks on Sardiinia enne Soomet, mis on tänavuse hooaja peamine eesmärk.»