EOK: Eesti Autospordi Liidu tegutsemine on kahetsusväärne

Peaasjalikult on Rally Estonia olnud kolme mehe eestvedamine ja nende väsimatul tegutsemisel on jõudnud üritus tänaseks väga kõrgele tasemele. Eelmisel aastal oli tegemist WRC esimese ametliku promotsiooniralliga. «Urmo Aava ja tema meeskond on Rally Estoniaga tegelenud aastaid ja püüdnud seda õide lüüa. Nüüd tuleb EAL ja soovib kasu lõigata, ise arengusse peaaegu panustamata. Nõustun täielikult Tarmo Hõbe mõtetega, et EAL tegeleb väljapressimisega ja see olukord on kahetsusväärne,» arvas Sukles.