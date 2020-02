Sloveeniast naasnud Sappinen: arvasin, et kui ründaja lööb värava, mängib ta ka järgmises mängus

Oled tagasi kasvatajaklubi Flora juures, kuigi sinu suhtes sõlmiti suvel kolmeaastane laenuleping Domžalega. On sinu laenuleping Domžalega nüüd ametlikult lõpetatud?

Sloveenias on leping lõpetatud, jah. Kaks nädalat pärast lepingu sõlmimist juhtus nii, et peatreener läks ära ja läks ära ka peaskaut – nemad kaks mind sinna tõid ja olid need, kes mind tahtsid ja olid mind enne näinud. Kui uus treener tuli, olin kaks nädalat koondises ja kartsin, et võib tekkida murekoht – ülejäänud meeskond ju treenis uue treeneriga. Kui koondisest tagasi tulin, sain aga kohe võimaluse ja lõin esimeses mängus värava. Siis jäin järgmises mängus pingile. Kui uuesti platsile sain, lõin jälle värava, aga olin taas järgmises mängus pingil. Pärast seda mängisin vaid seitsme või kümne minuti kaupa. Mida aeg edasi, seda rohkem hakkas treener mind ignoreerima ja lõpuks rääkisime ehk ühe korra, kusjuures ta ütles, et ma saan veel ühe võimaluse, kuigi olin saanud juba kaks võimalust, mille olin ära kasutanud. Lõpuks me enam ei suhelnudki ja ma ei näinud mõtet selles klubis enam edasi olla.

Kas treener ei põhjendanud, miks ta sind pingile jättis?

Ma ei saanud ühtegi põhjendust. Arvasin, et kui ründaja lööb värava, on loogiline, et ta mängib ka järgmises mängus, aga olin pingil ja pärast seda ei saanud ma isegi vahetusest enne päris viimaseid minuteid sisse, kuigi olime pidevalt olukorras, kus väravaid oli vaja. Põhjendusi ma ei saanudki.

Aeg-ajalt tundub, et see on välismaal leiba teenivate Eesti pallimängijate tüüpprobleem – tuleb uus treener ja mänguaega enam lihtsalt ei saa.

«Ei olnud nii, et mind oleks algusest peale sügavkülmikusse pandud.»

Rauno Sappinen suhetest Domžale uue treeneriga.

Seekord oli mingis mõttes teistmoodi – ei olnud nii, et mind oleks algusest peale sügavkülmikusse pandud. Ta andis mulle kaks võimalust ja kui ma poleks neid ära kasutanud, oleks edasine arusaadav olnud, aga kuna lõin väravaid, jäi edasine minu jaoks mõistatuseks.

Mattias Käit jäi, sina tulid tagasi. Kui palju temaga neid teemasid arutasite?

Suhteliselt tihti. Ma ei saanud mingil hetkel ka aru, miks temaga niimoodi käituti, aga tema puhul võttis see asi mingil hetkel positiivse pöörde. Minul ei võtnud.

Eesti koondislased Mattias Käit (vasakul) ja Rauno Sappinen. FOTO: NK Domžale

Sloveenia ei ole Eestist väga palju suurem riik, ometi on seal spordikultuur ja kõik sellega kaasnev hoopis kõrgemal tasemel kui Eestis. Olles seal nüüd pool aastat elanud – mida teevad nad teisiti kui eestlased, et sealt tulevad Luka Dončićid, Jan Oblakid ja teised ässad?