Furyle kaotanud Wilder leidis huvitava vabanduse: minu kostüüm oli liiga raske

Nimelt saabus Wilder poksiringi liiga raskes kostüümis, mistõttu olid tema jalad juba kolmandaks raundiks läbi. «Fury ei teinud mulle üldse haiget, kuid fakt on see, et minu matšieelne kostüüm oli liiga raske. Mul polnud juba matši alguses jalgu, kolmandaks raundiks olid jalad juba täitsa läbi,» ütles Wilder.

Wilderi sõnul kaalus tema kostüüm 18,1 kilogrammi. «Sain kostüümi esimest korda proovida päev enne matši, kuid ma ei saanud aru, et see nii raske on,» raputas poksija endale tuhka pähe.

Ühtlasi teatas Wilder, et lasi lahti poksitreeneri Mark Breland, kes viskas seitsmendas raundis poksiringi valge rätiku. «Ma ei ole emotsionaalne, me rääkisime sellest korduvalt. See on põhimõtteline asi. Ütlesin oma tiimile, et mis ka ei juhtuks, ärge mitte kunagi visake rätikut ringi. Vahet pole, milline ma välja nägin, ma olin jätkuvalt mängus sees. Mul oli vee viis raundi järel,» ütles Wilder.