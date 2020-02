Oleg Gross: tõmban Rally Estonia teemale järgmisel nädalal joone alla

EAL otsustas hiljuti juhatuse koosolekul, et edaspidi tuleb Eestis rahvusvahelise võistluse korraldamiseks tasuda 100 000 euro suurune registreerimistasu. Eelmisel aastal oli see summa 2000 eurot. Rally Estonia korraldajad on öelnud, et sellise summa maksmine pole neil isegi pähe tulnud, mis tähendab, et Rally Estonia toimumine on sattunud suure küsimärgi alla.

«Annan isiklikult järgmisel teisipäeval selge vastuse, mis tõmbab sellele teemale joone alla. Vastutan oma sõnade eest ning luban, et see tuleb huvitav vastus. Praegu ma seda teemat ei kommenteeri,» sõnas puhkusel viibiv Gross, kes ütles Postimehele, et on end sündmustega kursis hoidnud meedia vahendusel.

EAL väidab hiljutises avalduses, et Soome Autospordi Liidu (AKK) ja Saksa Autospordi Liidu (DMSB) samaväärsete võistluste läbiviimise tasu on samas suurusjärgus. Kuid see ei pea paika. AKK hinnakirjast leiame, et Soomes maksab MM-ralli korraldamine ­56 430 eurot ning Rally Estoniaga võrdväärse ralli korraldamine 904 eurot. DMSB hinnakirjas on Saksamaal samad summad vastavalt 321 458 ja 3955 eurot.