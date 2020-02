OTSEPILT ⟩ Ametlik: Rally Estonia jääb ära!

Pressiesindaja Margus Kiiver ütles, et koos Eesti Autospordi Liiduga (EAL) on koos maha istutud korduvalt ja otsused olid tänaseks juba langetatud. Varasemat peomeeleolu ei tahetud aga rikkuda.

Aava: «Me ei tulnud läbirääkimisi pidama, otsused on juba tehtud. Üritame teha nii, et see teeks Eesti autospordile võimalikult vähe liiga. Rally Estonia 2020 korraldus on lõppenud! Ralli jääb ära.»

Ta lisas, et nemad pole EAL-i ees reegleid rikkunud. «Oleme alates 2016. aastast, mil asja üle võtsime, teinud endaarust head koostööd EAL-iga.»

Kütt: «Kui olime korraldamise mõtted (2016) maha matnud, siis Alar Arukuusk surus meid, et võtaksime suurelt ette. Tal oli kogemus suusatamise MK-ga olemas. Tänu temale võtsime asja ette. Sündis soov, et kunagi korraldada Eestis MM-etapp.»

Aava lisas, et teda üllatas kõige rohkem EAL-i avaldus, et WRC-ralli pole prioriteet ja strateegia on muutunud. Hõbe täpsustas, et neidki huvitab kogu rallispordi arendamine, ent uue hinnakirja kehtestamine pool aastat enne Rally Estoniat oli šokeeriv.

Tähtis on ka ära märkida, et rahvusvahelise autoliidu (FIA) reeglite järgi tohib Eesti autospordi sündmusi korraldada vaid läbi EAL-i. Seega ei saa Rally Estoniat ilma nende toeta Aava ja teised läbi viia.

Peakorraldaja täpsustas, et usaldus EAL-i suhtes on kadunud. Aavale jäi segaseks, miks Gross tuli 100 000 euro maksmise välja alles tund enne pressikonverentsi algust.

«Paraku kõik kannatavad. Aga aeg näitab, mis saab. Mõnikord võivad selgroogsed otsused tulevikuks kasulikumaks osutuda kui selgrootud lahendused, mis ajutiselt hõlpu toovad,» sõnas Aava, kes ütles, et nende unistus tuua WRC-etapp Eestisse, pole kadunud.

Täna aga veel konkreetseid lahendusi pole. Kui palju raha ralli ärajäämisega tuulde lendas, Aava täpselt kommenteerima ei soostunud: «Väga palju!»

Enne pressikonverentsi:

Sündmused hakkasid hargnema aasta algusest, mil selgus, et Eesti Autospordi Liit (EAL) otsustas uuendada arengukava ning sellest tulenevalt ka hinnakirja. Ühtlasi tähendas see, et Rally Estonia eest tulnuks korraldajatelt alaliidule tasuda 100 000 euro suurune registreerimistasu, mis on võrreldes mullusega 5000 protsenti suurem.