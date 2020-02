Piirilinna klubi lõpp? Valga korvpallimeeskond ei saanud taas võistkonda kokku ning diskvalifitseeriti liigast

Piirilinlased ei pannud ka eelmises voorus tiimi kokku, mis tähendab, et tänasega läheb kirja teine loobumiskaotust. Juhend näeb ette, et sellisel puhul diskvalifitseeritakse võistkond automaatselt.

Valga pidi täna võõrsil kell 18 kohtuma TalTechiga, kuid hommikul saadeti alaliidule lakooniline teade, kus seisis, et Tallinnasse nad ei tule. «Nad kirjutasid hästi lühidalt, et ei õnnestu võistkonda kokku saada. Ilmselt on tiim laiali jooksnud. Tõenäoliselt jäädi hätta tasude maksmisega,» selgitas korvpalliliidu liigade ja võistluste juht Henri Ausmaa Postimehele.