Maria Šarapova lõpetab karjääri

32-aastane Šarapova kirjutas: «Kuidas jätta selja taha elu, milles ma kõik need aastad elanud olen? Kuidas lahkuda väljakutelt, kus olen treeninud juba väikse tüdrukuna? See on olnud mäng, mida ma armastan ja mis toonud mulle pisarad silma ning kirjeldamatult rõõmu. Nüüd on uus olukord, andestage mulle. Tennis - ma ütlen Sulle head aega!»