Dopingupatune maailmameister ei võta süüd omaks: keegi saboteeris mu veepudelit

Rootsi antidopingu sõnul sattus keelatud aine Franssoni organismi suukaudsel manustamisel. Sportlase enda sõnul pole ta teadlikult dopingut tarvitanud. Küll aga kahtlustab ta sabotaaži. «Ma ei taha sedasi mõelda, aga ainus võimalus on, et keegi tegi mulle seda mulle meelega,» sõnas maadleja.

Nimelt arvas Fransson, et keegi pani dopingut tema veepudelisse. Rootsi antidopingu esindaja Tommy Forsgren ütles, et ükski labor ei saanud pudelit testida. Ta kordas, et tegelikult on oma süütuse tõestamine sportlase enda teha.