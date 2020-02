Kotsari koduülikool sai magusa lisaajavõidu, eestlane kogus kaksikduubli

23-aastane Kotsar mängis South Carolina edus suurt rolli. Normaalaja otsustavatel hetkedel pääses South Carolina just eestlase vabavisetest kahe punktiga juhtima, kuid Georgia Bulldogs viis mängu lisaajale.

Lisaajal kogus Kotsar viis punkti ja takistas lõpusekunditel Georgia Bulldogsi mängujuhti. «Ma nägin, et ta tuleb ja teadsin, et pean kaitses aitama. Arvan, et ma lihtsalt seisin seal,» lausus Kotsar mängujärgsel pressikonverentsil.